"المسيري" تعلن إطلاق مسابقة بحثية وهذه شروطها

أعلنت أكاديمية المسيري للبحوث والدراسات، بالتعاون مع أكاديمية دراسات اللاجئين ومركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين-ماليزيا، عن إطلاق المسابقة البحثية الدولية لأفضل بحث علمي حول "دور مراكز الأبحاث في صنع القرار".

وأوضحت الأكاديمية، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنّ شروط المسابقة تتمثل في الآتي:

تقديم بحث علمي أصيل، ولم يسبق نشره. أنْ تكون مراكز الأبحاث موضوع الدراسة في الدول العربية أو/ و الإسلامية أو/و الصهيونية. المشاركة مفتوحة لكل الباحثين والأكاديميين من مختلف الجنسيات ومن مختلف دول العالم. الالتزام بالجدول الزمني للمسابقة المحددة أدناه. لغة البحث: اللغة العربية أو الإنجليزية. التقيُّد بمنهجية البحث العلمي. المشاركة بالمسابقة البحثية مشروطة بقبول طلب الترشح. الأبحاث التي تَحصد بعد تقييم لجنة التحكيم على تقدير أقل من ممتاز لن تتأهل للمنافسة على الجائزة. وأكدت الأكاديمية أنّ 1/5/2022 هو آخر موعد لاستلام طلب الترشح (خطة البحث والسيرة الذاتية وبيانات الباحث الكاملة) عبر إيميل المسابقة. وأضافت أنّ 1/8/2022 هو آخر موعد لاستلام الأبحاث كاملة لأصحاب طلبات الترشح المقبولة. وتتمثل شروط تقديم طلب الترشح للمسابقة، وفق الأكاديمية في الآتي: إرسال طلب الترشح والذي يحتوي الملفات: (خطة البحث والسيرة الذاتية وبيانات الباحث) مُجمّعة ومرتبة وفق المطلوب في رسالة إلكترونية واحدة (إيميل واحد) على إيميل المسابقة. ضرورة تسليم خطة البحث بصيغتي (Word +PDF) عبر إيميل المسابقة. عدد كلمات خطة البحث: لا يقل عن 500 كلمة ولا يزيد عن 750 كلمة. تتضمن خطة البحث المحاور التالية: (عنوان البحث، واسم الباحث، المقدمة، مشكلة البحث، أهمية البحث، أهداف البحث، مسلمات البحث، منهج البحث، مصطلحات البحث، هيكل البحث أو مخطط البحث، قائمة المصادر والمراجع المقترحة، الخاتمة)؛ مفصلة ومنظمة. ضرورة تسليم سيرة ذاتية للباحث بصيغة (PDF) عبر إيميل المسابقة. أنْ يرسل الباحث بيناته كاملة مكتوبة ومرتبة في ملف بصيغة (WORD)، مثل (الاسم ثلاثيًا، صورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر، صورة شخصية، دولة الإقامة، الجنسية، رقم الجوال للاتصال مبدوءً بالمقدمة الدولية، رقم جوال على تطبيق الواتس مبدوءً المقدمة الدولية ، الإيميل)، عبر إيميل المسابقة. سيتم الرد على طلب الترشح للمسابقة قبولًا أو رفضًا خلال أسبوعين من تاريخ الاستلام وفق آليات الاستلام المتبعة.

وأعلنت الأكاديمية عن جوائز المسابقة وفق الآتي:

تمنح لجنة المسابقة المراكز الثلاثة الأولى للأبحاث العربية الجوائز التالية:

الجائزة الأولى وقيمتها 1200 دولار الجائزة الثانية وقيمتها 1000 دولار الجائزة الثالثة وقيمتها 800 دولار

تمنح لجنة المسابقة المراكز الثلاثة الأولى للأبحاث الانجليزية الجوائز التالية:

الجائزة الأولى وقيمتها 1200 دولار الجائزة الثانية وقيمتها 1000 دولار الجائزة الثالثة وقيمتها 800 دولار

المصدر / فلسطين أون لاين