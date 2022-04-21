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"التعاون الإسلامي" تدين إغلاق المسجد الإبراهيمي واقتحامات الأقصى

21 ابريل 2022 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
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الحرم الإبراهيمي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، إضافة إلى استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت المنظمة في بيان، الإجراءات الاستفزازية اعتداء على حرمة المقدسات الإسلامية، مؤكدة رفضها محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وحملت سلطات الاحتلال تبعات استمرار اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة التي تغذي العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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