بلدية غزة تعلن عن وظيفة مصور ومحرر فيديو

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن وظيفة مصور ومحرر فيديو للعمل على بند العقد المؤقت .

شروط التسجيل:

1. أن يكون حاصل على درجة الدبلوم في التخصصات التالية (الصحافة والإعلام، العلاقات العامة، الوسائط المتعددة أو أي تخصص ذو علاقة), تقدير لا يقل عن "جيد" من جامعة أو كلية معترف بها.

2. أن يكون عمر المترشح أقل من (30) عام.

3. أن يكون لديه خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال العمل

4. يجب أن يكون من سكان مدينة غزة.

المهام والمسئوليات:-

· توثيق وتصوير أعمال وأنشطة وفعاليات المركز اليومية.

· مونتاج فيديوهات وقصص رقمية من داخل المركز.

· أرشفة المواد المصورة وحفظها بالطريقة المناسبة.

· التصوير الفوتوغرافي وتعديل ألوان الصور.

· اعداد تقارير بالعمل اليومية والشهرية.

المهارات المطلوبة:-

· التعامل باحترافية مع الكاميرات وأجهزة التصوير بمختلف أنواعها.

· إجادة التعامل مع برامج (After Effects, Premier, Photoshop)، أو برامج مماثلة.

· القدرة على تكوين المشاهد بغرض التصوير وتوزيع الإضاءة بشكل صحيح.

· القدرة على معالجة وتحسين المواد المصورة باستخدام أدوات التحرير المناسبة.

· التمتع بحس إبداعي وقدرة على مواكبة التطور والتجديد.

· أن يمتاز بالمظهر العام اللائق, والقدرة على الاتصال والتواصل الفعال ، وبناء شبكة علاقات جيدة.

· تحمل ضغط العمل والقدرة على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

طريقة التسجيل:

- على الراغبين في التقدم للوظيفة المذكورة تقديم طلب التوظيف على موقع بلدية غزة الإلكتروني من خلال الضغط ( هنا ) مرفقاً معه الوثائق الثبوتية من شهادات أكاديمية ومهنية وخبرة وأي وثائق ذات علاقة لتعزيز الطلب المقدم، وذلك في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 07/05/2022م.