حملة إلكترونية لفضح ممارسات الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني

كثف العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، ونشطاء سلام دوليين، من نشاطهم عبر منصات التواصل الاجتماعي لتوضيح حقيقة الأحداث والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، أمام مرأى ومسمع العالم وبالتحديد صناع القرار في واشنطن.

وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على امتداد الوطن، لا سيما منذ بداية شهر رمضان الفضيل، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، وقمع المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

وأعاد النشطاء نشر مقاطع فيديوهات وصور للأحداث في القدس، وقطاع غزة، ومدن الضفة الغربية، تظهر وحشية الاحتلال وسياساته العنصرية بحق شعبنا، مطالبين الرأي العام الأميركي بالدفاع عن فلسطين.

ودعا النشطاء، الى النشر عبر عدة وسوم منها#AllOfPalestine ، #FreePalestine، #AlAqsaUnderAttack، #handsoffjerusalem، لتوسيع نطاق المشاركة وتأثيرها في المجتمع الأميركي وأعضاء الكونغرس .

وتستعد عدة ولايات أمريكية لتنظيم تظاهرات خلال الأيام المقبلة، لدعم حقوق الفلسطينيين، والتنديد بجرائم الاحتلال، إحداها في مدينة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا، وأخرى في جامعة روجرز بولاية نيوجيرزي وفي مدينة نيويورك.

المصدر / فلسطين أون لاين