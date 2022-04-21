بالتزامن مع الاقتحامات... الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس 21 أبريل 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي نابلس؛ اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت فوريك شرق نابلس، واعتقلت الشاب يزن محمود حنني بعد ان داهمت منزله في القرية.

وفي رام الله؛ داهمت قوات الاحتلال بلدة سواد شمال شرق رام الله، واعتقلت الشابين محمد صالح عطشة، ومالك رائد النجار، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة.

أما في القدس المحتلة؛ أعلن الاحتلال الإسرائيلي، أنه اعتقل 7 من سكان شرقي القدس، زاعماً أن المعتقلين "يشتبه بضلوعهم في تهريب زجاجات حارقة الليلة الماضية إلى المسجد الأقصى".

بينما في الخليل؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين بينهم طالب في المدرسة الأساسية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أشرف العمور، وعلاء أبو عزيزة من بلدة يطا جنوب الخليل، أثناء تواجدها قرب مستوطنة "معالي أدوميم"، كما اعتقلت المواطن فراس كايد سعيد دعنا أثناء تواجده في منطقة واد الحصين قرب عمارة الرجبي بالبلدة القديمة، والطالب يزن عيد أبو ارميلة (13 عاما) من المدرسة الأساسية في المنطقة الجنوبية.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز في محيط مجمع المدارس في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.

المصدر / فلسطين أون لاين