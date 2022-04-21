فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

النائب قرعاوي: ما يجري في "الأقصى" سابقة خطيرة لتمرير مخططات الاحتلال

"التعاون الإسلامي" تدين إغلاق المسجد الإبراهيمي واقتحامات الأقصى

بلدية غزة تعلن عن وظيفة مصور ومحرر فيديو

عائلة المعتقل "غزال" تُحمّل السلطة المسؤولية الكاملة عن حياته

بالتزامن مع الاقتحامات... الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

المرور بغزة: 8 إصابات في 15 حادث سير خلال 24 ساعة

هنية: سنهزم اقتحام"الأقصى" كما هزمنا (مسيرة الأعلام) وما زلنا في بداية المعركة

ما ذكر في الطفيليين وأخبارهم

كيف تلقى رواد مواقع التواصل فشل "مسيرة الأعلام" في باب العمود؟

الصيام عيادة ذاتية لصيانة الجسم.. كيف يحدث ذلك؟

إعلان تيك توك داخلي

بالتزامن مع الاقتحامات... الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

21 ابريل 2022 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
...
جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس 21 أبريل 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي نابلس؛ اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت فوريك شرق نابلس، واعتقلت الشاب يزن محمود حنني بعد ان داهمت منزله في القرية.

وفي رام الله؛ داهمت قوات الاحتلال بلدة سواد شمال شرق رام الله، واعتقلت الشابين محمد صالح عطشة، ومالك رائد النجار، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة.

أما في القدس المحتلة؛ أعلن الاحتلال الإسرائيلي، أنه اعتقل 7 من سكان شرقي القدس، زاعماً أن المعتقلين "يشتبه بضلوعهم في تهريب زجاجات حارقة الليلة الماضية إلى المسجد الأقصى".

بينما في الخليل؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين بينهم طالب في المدرسة الأساسية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أشرف العمور، وعلاء أبو عزيزة من بلدة يطا جنوب الخليل، أثناء تواجدها قرب مستوطنة "معالي أدوميم"، كما اعتقلت المواطن فراس كايد سعيد دعنا أثناء تواجده في منطقة واد الحصين قرب عمارة الرجبي بالبلدة القديمة، والطالب يزن عيد أبو ارميلة (13 عاما) من المدرسة الأساسية في المنطقة الجنوبية.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز في محيط مجمع المدارس في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#المسجد الأقصى #حملة مداهمات #الاقتحامات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة