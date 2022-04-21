هنية: سنهزم اقتحام"الأقصى" كما هزمنا (مسيرة الأعلام) وما زلنا في بداية المعركة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أنّ "ما يتم في الأقصى من عربدة سوف يُقصِّر من عمر المحتل، وسيندحر عن أرض فلسطين".

وقال هنية في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "كما ألحقنا الهزيمة بما يسمى (مسيرة الأعلام) سوف نهزم سياسة الاقتحام، وما زلنا في بداية المعركة".

وأضاف: إنّ "ما يقوم به المستوطنون في الأقصى سيدفع بكلّ الأبعاد الاستراتيجية للصراع معه إلى الواجهة والحقائق الثابتة".

وتابع: "أقول للمحتل إذا كنت تعتقد أنّ الاقتحام للأقصى سيغير الطابع الإسلامي للمسجد فأنت واهم".

وشدّد على أنّ "المرابطين والمرابطات في الأقصى يُمثّلون خط الدفاع الأول الذي سيظلّ ثابتًا متقدمًا".

و دعا الدول التي طبّعت مع الاحتلال -(الإمارات - البحرين- المغرب- السودان) + (مصر والأردن)- إلى سحب سفرائها فورًا.

واقتحم أمس الأربعاء، 1180 مستوطنًا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفّذوا جولات استفزازية، وأدّوا طقوسًا تلمودية في ساحاته.

المصدر / فلسطين أون لاين