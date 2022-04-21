زوارق الاحتلال تستهدف بنيرانها شمال مدينة غزة

أطلقت الزوارق الحربية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة قذائف مدفعية تجاه شاطئ البحر شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال أطلقت عدة قذائف مدفعية تجاه شاطئ بحر السودانية شمال غرب غزة، محدثة أصوات انفجارت كبيرة دون التبليغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

وكانت طائرات الاحتلال شنت فجرا عشرات الغارات الصاروخية على عدة مواقع في القطاع.

بدوره، قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أن القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة "سيزيد من إصرار الشعب الفلسطيني ومقاومته على مواصلة النضال وتصعيد دعم وإسناد المقدسيين، وحماية المقدسات مهما بلغت التضحيات.

وأضاف في تصريح صحفي الليلة: "هذه المعركة لها نهاية واحدة وهي انتصار شعبنا وتحقيق أهدافه بالتحرير والعودة".





المصدر / فلسطين أون لاين