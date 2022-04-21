قوات الاحتلال تقتحم "الأقصى" لليوم الخامس على التوالي

اقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تمهيدا للاقتحامات الجماعية، التي دعت لها ما تسمى (جماعات الهيكل) المزعوم، لمناسبة أسبوع (الفصح العبري) والذي ينتهي اليوم.

وبحسب مصادر محلية، انتشرت قوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى، وحاصرت المصلين في مصليات المسجد بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة، وشرعت بإبعاد المصلين والمعتكفين عن مسار اقتحامات المستوطنين، وكذلك الاعتداء على النساء وطردهن من صحن قبة الصخرة.

ووفرت قوات الاحتلال الحراسة للمستوطنين الذين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن (الهيكل) المزعوم، وقاموا بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة.

كما حاصرت قوات الاحتلال الشبان داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز صوبهم.

وأصيب عدد كبير من المصلين والمرابطين في "الأقصى" بحالات اختناق داخل المصلى القبلي الذي يحاصر فيه الاحتلال الشبان، كما أصيب مسن برصاصة مطاطية جراء قمع قوات الاحتلال للمصلين داخل المسجد الأقصى.

وعمدت قوات الاحتلال إلى قمع المصلين والاعتداء عليهم وتفريغ المسجد الأقصى من الطواقم الصحفية.

وواصلت قوات الاحتلال التضييق على الفلسطينيين، ونصبت الحواجز داخل البلدة القديمة في القدس وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب "الأقصى"، ومنعت الكثير من المواطنين، خاصة الشباب من الدخول لـ"الأقصى" لأداء صلاة الفجر.

وكانت ما تسمى (منظمات الهيكل) دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة أسبوع (الفصح العبري)، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي.

واقتحم أمس الأربعاء، 1180 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته.

المصدر / فلسطين أون لاين