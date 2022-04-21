‏الرشق: القصف على غزة لن يؤثر على مواصلة الدفاع عن القدس

أكد عضو المكتب السياسي لحركة " حماس " رئيس المكتب الإعلامي عزت الرشق، أن "القصف الصهيوني الليلة على قطاع غزة لن يؤثر في إرادة وصمود شعبنا في القطاع"؛ مشدداً على إصرار مقاومتنا الباسلة على مواصلة الدفاع عن القدس والأقصى والمقدسات. ‏

وقال الرشق، فجر اليوم الخميس إن المعادلات التي فرضتها معركة سيف القدس "لا رجوع عنها".

واعتبر قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة محاولة للتغطية على فشله ورضوخه لإرادة شعبنا ومقاومته الباسلة.

وأوضح أن المقاومة فرضت على الاحتلال تغيير طريق مسيرة الأعلام التابعة للمستوطنين الصهاينة، وأجبرته على منع ذبح القرابين في ⁧‫الأقصى‬⁩، وتصدت لمحاولات الاستفراد بجنين.

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى أن شعبنا بكل قواه ومقاومته يسجل نقاطاً إضافية على طريق الانتصار.

وفي ذات السياق، حمل الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد في قطاع غزة.

وأضاف عز الدين، أن "المقاومة لن تسمح للاحتلال باقتحام المسجد الأقصى"، مؤكداً أن المقاومة في حالة انعقاد دائم لمراقبة سلوك الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين