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صافرات الانذار فُعّلِت بالغلاف

محدث بالفيديو والصور غارات للاحتلال الإسرائيليّ على مواقع للمقاومة في غزة

21 ابريل 2022 . الساعة 01:12 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيليّ، فجر اليوم الخميس، بغارتين منفصلتين، على الأقل، مواقع للمقاومة في قطاع غزة.

وذكر مراسل "فلسطين أون لاين" أن طائرات حربية إسرائيلية نفذت سلسلة غارات عنيفة على موقع الشهيد عيسى البطران بمخيم البريج وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى هذه اللحظة.

وكذلك استهدفت طائرات الاحتلال، في غارة أخرى، موقع "عبيدة" التابع للمقاومة كذلك، جنوب غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف نقطة لـ"الضبط الميداني"، ببلدة خزاعة شرق خان يونس، جنوب القطاع.

وأشار مراسل "فلسطين أون لاين" إلى أن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة، تصدت لطيران الاحتلال المغير على عدة أهداف بالقطاع.

وقال جيش الاحتلال إن "صافرات الانذار فُعّلِت في مستوطنة سديروت وبغلاف غزة"، مشيرا إلى أن "التفاصيل قيد الفحص".

وفي وقت لاحق، ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن صافرات الإنذار جرى تفعيلها في "غلاف غزة" نتيجة إطلاق "نيران غير صاروخية" من غزة، على حد وصفه.

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يتبع ..

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #قصف

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