فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قاسم: القصف الإسرائيلي سيزيد من إصرار شعبنا على مواصلة النضال

الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة وسط قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتدي على عائلة السعو في الشيخ جراح

ليبيا تدين إحراق "متطرفين" المصحف الشريف في السويد

"حماس": حالة التلاحم الشعبي في كل ساحات الوطن أربكت الاحتلال

هجوم إلكتروني يُخرج مواقع إسرائيلية حيوية عن الخدمة

"أبو رمضان" يثمن موقف لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل المحتل

الاحتلال يزعم: سقوط صاروخ في "سديروت"

الاحتلال يقرر الإغلاق الشامل للضفة ومعابر غزة

سيف القدس تردع "مسيرة الأعلام" وتمنعها من الوصول لباب العامود

إعلان تيك توك داخلي

بالفيديو قوات الاحتلال تعتدي على عائلة السعو في الشيخ جراح

21 ابريل 2022 . الساعة 01:06 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

اعتدت قوات الاحتلال مساء الأربعاء على عائلة السعو في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية أن جنود الاحتلال برفقة مستوطنين هاجموا العائلة، حيث اندلعت مواجهات مع أهالي الحي الذين هبوا للدفاع عن أنفسهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابة نادين السعو (28 عاما) بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح ونقلها إلى معتقل المسكوبية.

كما أصيبت والدة الشابة السعو برضوض إثر الاعتداء عليها وعلى ابنتها وعلى الناشط المقدسي محمد أبو الحمص ورشه بغاز.

وجاء ذلك خلال افطار جماعي نظمه أهالي الشيخ جراح عند مدخل منزل عائلة سالم.

ويعاني أهالي حي الشيخ جراح من هجمة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمارس قمعا متواصلا بحق المواطنين والمتضامين معهم، وتغلق مداخل الحي، بينما تسمح للمستوطنين بممارسة استفزازاتهم بحرية.

وتواجه عشرات العائلات في الحي المقدسي خطر الإخلاء والتهجير القسري من منازلها لصالح مشاريع استيطانية، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الحي.

وبالعموم، يتهدد مدينة القدس المحتلة عدد كبير من المشاريع الاستيطانية التي أقرتها سلطات الاحتلال، فإلى جانب مخططات التهويد في المسجد الأقصى المبارك وأحياء جبل المكبر والشيخ جراح يستعد الاحتلال لتنفيذ ثلاثة مخططات استيطانية خطيرة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حي الشيخ جراح #الاحتلال الإسرائيلي #عائلة السعو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة