قوات الاحتلال تعتدي على عائلة السعو في الشيخ جراح

اعتدت قوات الاحتلال مساء الأربعاء على عائلة السعو في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية أن جنود الاحتلال برفقة مستوطنين هاجموا العائلة، حيث اندلعت مواجهات مع أهالي الحي الذين هبوا للدفاع عن أنفسهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابة نادين السعو (28 عاما) بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح ونقلها إلى معتقل المسكوبية.

كما أصيبت والدة الشابة السعو برضوض إثر الاعتداء عليها وعلى ابنتها وعلى الناشط المقدسي محمد أبو الحمص ورشه بغاز.

وجاء ذلك خلال افطار جماعي نظمه أهالي الشيخ جراح عند مدخل منزل عائلة سالم.

ويعاني أهالي حي الشيخ جراح من هجمة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمارس قمعا متواصلا بحق المواطنين والمتضامين معهم، وتغلق مداخل الحي، بينما تسمح للمستوطنين بممارسة استفزازاتهم بحرية.

وتواجه عشرات العائلات في الحي المقدسي خطر الإخلاء والتهجير القسري من منازلها لصالح مشاريع استيطانية، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الحي.

وبالعموم، يتهدد مدينة القدس المحتلة عدد كبير من المشاريع الاستيطانية التي أقرتها سلطات الاحتلال، فإلى جانب مخططات التهويد في المسجد الأقصى المبارك وأحياء جبل المكبر والشيخ جراح يستعد الاحتلال لتنفيذ ثلاثة مخططات استيطانية خطيرة.

قوات الاحتلال تعتقل الفتاة ندين السعو من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة عقب الاعتداء عليها pic.twitter.com/ikCTesAoFf — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 20, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين