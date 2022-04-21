ليبيا تدين إحراق "متطرفين" المصحف الشريف في السويد

أعلنت ليبيا إدانتها قيام بعض "المتطرفين" بحرق نسخة من القرآن الكريم خلال مظاهرات معادية للمسلمين في السويد.

جاء ذلك في بيان رسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نشرته مساء الأربعاء عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وفي بيانها قالت الوزارة إنها "تدين قيام بعض المتطرفين في مملكة السويد بحرق نسخ القرآن الكريم"، معربة عن "استنكارها ذلك الفعل المشين ".

واعتبرت الخارجية الليبية ذلك " تعديًا متعمدًا لاستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم ".

كما دعت إلى "ترسيخ قيم التعايش والتسامح بين الأديان السماوية"، مطالبة "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والوقوف وقفة جادة ضد هذه الأفعال المرفوضة ".

والخميس الماضي، أقدم زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي راسموس بالودان، على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ جنوبي السويد تحت حماية الشرطة.

ونددت تركيا إضافة للعديد من الدول والمنظمات العربية والإسلامية عبر بيانات رسمية، بإحراق المصحف بالسويد.

المصدر / الأناضول