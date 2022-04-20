"حماس": حالة التلاحم الشعبي في كل ساحات الوطن أربكت الاحتلال

قال المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، إن حالة التلاحم الشعبي في كل ساحات الوطن أربكت الاحتلال.

وأضاف برهوم في تصريح صحفي أن منع المستوطنين من ذبح القرابين في الأقصى، ومن بعدها منع مسيرة الأعلام من الوصول إلى الحي الإسلامي و باب العمود، تحقق بفعل حالة الردع والمعادلات التي فرضها الفعل المقاوم خلال معركة سيف القدس.

وتابع: "حالة التلاحم الشعبي في كل ساحات الوطن الذي أربك حسابات العدو، وبصمود المرابطين في المسجد الأقصى، وبطولات وتضحيات أهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل".

بدوره أوضح الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تغريدة على تويتر، أن الإرادة الصلبة لجماهير شعبنا الفلسطينى النابعة من عمق إيمانها بعدالة قضيتها واستعدادها للتضحية للحافظ على المقدسات والمسنودة بموقف حاسم وصارم من المقاومة، قادرة على تسجيل الإنجازات ضد الاحتلال وعربدة المستوطنين، وصولاً لتحقيق النصر الكامل بطرد الاحتلال من كامل أرض فلسطين

المصدر / فلسطين أون لاين