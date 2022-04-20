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هجوم إلكتروني يُخرج مواقع إسرائيلية حيوية عن الخدمة

20 ابريل 2022 . الساعة 23:17 بتوقيت القدس
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تسبب هجوم إلكتروني، مساء الأربعاء، في خروج مواقع إسرائيلية حيوية بينها سلطة المطارات وهيئة البث العام عن الخدمة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الهجوم تسبب في إسقاط موقع سلطة المطارات  وهيئة البث العام "كان".

وأفادت بأن خروج موقع سلطة المطارات عن الخدمة حدث الساعة التاسعة مساء الأربعاء (18:00 ت.غ).

وذكرت سلطة المطارات أنها كانت على علم بالهجوم، ولم يتم اختراق أنظمة تشغيلها.

كما تسبب الهجوم في خروج موقع القناة التاسعة العبرية عن الخدمة، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن "مجموعة عراقية شيعية" تطلق على نفسها ALtahrea Team تقف وراء الهجوم، وتُعرف بأنها من أنصار إيران.

وذكر "الهاكرز" أن الهجوم يأتي انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وفق المصدر.

واغتال الجيش الأمريكي سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في 3 يناير/كانون الثاني 2020.

ومنتصف مارس/آذار الماضي، تسبب هجوم إلكتروني مجهول المصدر في خروج مواقع الوزارات والهيئات الحكومية في كيان الاحتلال الإسرائيلي عن الخدمة لفترة وجيزة.

وآنذاك، قال خبراء في أمن المعلومات لموقع "غلوبس" الاقتصادي العبري إنه من المحتمل أن يكون هجوما إيرانيا على خلفية الأحداث الأخيرة.

المصدر / الأناضول
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