فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أبو رمضان" يثمن موقف لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل المحتل

الاحتلال يزعم: سقوط صاروخ في "سديروت"

الاحتلال يقرر الإغلاق الشامل للضفة ومعابر غزة

سيف القدس تردع "مسيرة الأعلام" وتمنعها من الوصول لباب العامود

حكم نهائي بالمؤبد لمرشد الإخوان وبراءة 59 آخرين في مصر

الاحتلال يعلن انتهاء "مسيرة الأعلام" خوفًا من رد فعل المقاومة بغزة

المقدسيون يستعدون للتصدي لمسيرة الأعلام الصهيونية بباب العامود

بعد تحذيرات المقاومة.. بينيت يقرر منع بن غفير من اقتحام باب العامود

حماس تحذّر الاحتلال من ذبح القرابين والسماح لمسيرة "الأعلام" في الأقصى

بريطانيا توافق على تسليم جوليان أسانج إلى أميركا

إعلان تيك توك داخلي

الاحتلال يقرر الإغلاق الشامل للضفة ومعابر غزة

20 ابريل 2022 . الساعة 21:59 بتوقيت القدس
...

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، فرض الإغلاق الشامل على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة تخوفاً من أي تصعيد مرتقب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه بعد تقييم أمني ووفقًا لتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارًا من غد الخميس، حتى السبت المقبل.

وشهدت القدس مساء اليوم، حالة من التوتر والتأهب لدى قوات الاحتلال خوفاً من تصعيد محتمل بسبب استفزازات المستوطنين بشأن مسيرة الأعلام، وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة عند "باب العامود"، و"باب الجديد".

و فشل مئات المستوطنين من الوصول لـ "باب العامود" في القدس، للمشاركة في مسيرة الأعلام الإسرائيلية، وتجمعوا في ميدان "سيفرا" بجانب ساحة البلدية.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #إغلاق #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة