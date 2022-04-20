الاحتلال يقرر الإغلاق الشامل للضفة ومعابر غزة

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، فرض الإغلاق الشامل على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة تخوفاً من أي تصعيد مرتقب.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه بعد تقييم أمني ووفقًا لتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارًا من غد الخميس، حتى السبت المقبل.



وشهدت القدس مساء اليوم، حالة من التوتر والتأهب لدى قوات الاحتلال خوفاً من تصعيد محتمل بسبب استفزازات المستوطنين بشأن مسيرة الأعلام، وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة عند "باب العامود"، و"باب الجديد".



و فشل مئات المستوطنين من الوصول لـ "باب العامود" في القدس، للمشاركة في مسيرة الأعلام الإسرائيلية، وتجمعوا في ميدان "سيفرا" بجانب ساحة البلدية.

المصدر / فلسطين أون لاين