حماس تستنكر استمرار الاعتقالات السياسية وتُطالب السلطة بوقفها

استنكرت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، استمرار الاعتقالات السياسية التي تُنفّذها أجهزة أمن السلطة برام الله، ضد المقاومين والنشطاء، ومواصلة اقتحامها المنازل وترويعها النساء والأطفال.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي "إنّ استمرار ذلك النهج في ظلّ تصعيد الاحتلال الصهيوني وعدوانه المتواصل على شعبنا وأهلنا في الضفة والقدس والمسجد الأقصى، والداخل الفلسطيني المحتل، لا يخدم الحالة الفلسطينية الموحّدة".

وأضاف أنّ هذا النهج يُضعف الحالة الفلسطينية في مواجهة التحديات الصعبة، وفي مقدمتها مُخطّطات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية والتهويدية التي باتت تُشكّل الخطر الأكبر على قضيّتنا الفلسطينية.

وطالب برهوم، قيادة السلطة بوقف ممارسات أجهزتها الأمنية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة قبيل عيد الفطر المبارك، "صونًا لكرامة مناضلينا، وتعزيزًا لصمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وعدوان مستوطنيه المتواصل".

المصدر / فلسطين أون لاين