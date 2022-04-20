"حمادة" يدعو لتشكيل درع حماية للأقصى والتصدي لمسيرة الأعلام الاستيطانية

دعا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إلى تشكيل درع حماية للمسجد الأقصى من المستوطنين، الذين يعتزمون إقامة مسيرة أعلام عصر اليوم الأربعاء، ضمن اعتداءات الاحتلال المتصاعدة بحق المقدسات.

وقال حمادة في تصريح صحفي، إنه في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه وتهديده بإقامة مسيرة أعلام وذبح القرابين، فإننا ندعو أبناء شعبنا وكل من يستطيع الوصول للأقصى من الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، للزحف نحو المسجد والرباط والصلاة فيه بكل الأوقات.

وشدد على ضرورة الدفاع عن الأقصى، لوقف استفزازات المستوطنين لمشاعر المسلمين في شهر رمضان الفضيل.

وتابع حمادة: "كل من لا يستطيع الوصول للأقصى، عليه التوجه إلى نقاط التماس مع العدو؛ لإيصال رسالة أن المساس بالأقصى خط أحمر".

وأكد أن الاحتلال سيدفع ثمنا باهظا نتيجة اعتداءاته المتواصلة على المسجد الأقصى، والمقاومة لن تنأى بنفسها في الدفاع عن الأقصى.

وأشار إلى أهمية المشاركة القوية في حملة الفجر العظيم يوم الجمعة القادم، مضيفا: "نهيب بكل من يستطيع الوصول تكثير سواد المسلمين في الأقصى".

وحذرت حركة حماس في بيان صحفي، الاحتلال الإسرائيلي من تداعيات الاستفزازات والإجراءات الخطيرة والسماح لمسيرة الأعلام الصهيونية من الاقتراب من مقدساتنا.

وذكرت أن تكرار المستوطنين اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى، وفي حماية قوات الاحتلال، لن يفرض تقسيماً زمانياً ولا مكانياً، ولن يغيّر من إسلامية وعروبة المسجد الأقصى، الذي سنحميه وشعبنا بكل قوّة.

ودعت حماس جماهير شعبنا إلى استمرار الرباط والحشد طوال الأيام الباقية من شهر رمضان المبارك حماية للقدس والأقصى، وإفشالاً لمخططاتهم الخبيثة.

كما دعت أمتنا العربية والإسلامية إلى مزيد من الدعم لشعبنا ومرابطينا الذين ينوبون عنها في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى.

وطالبت المجتمع الدولي بالتوقف عن التعامل مع شعبنا وقضيته العادلة بسياسة المعايير المزدوجة، والوقوف عند مسؤولياته في لجم جرائم وانتهاكات الاحتلال الذي يشكّل وجوده عاراً على جبين الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين