الاحتلال يعتقل مواطناً من "باب العامود" في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطناً من منطقة "باب العامود" في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وبحسب وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً (لم تعرف هويته)، بعد الاعتداء عليه بالضرب في منطقة باب العامود في البلدة القديمة.

وتشهد مدينة القدس والمسجد الأقصى حالة من التوتر بسبب اعتداءات المستوطنين ومحاولاتهم المستميتة لإدخل قرابين ما يسمى (يوم الفصح) العبري، وذبحها في باحات "الأقصى"، وما يقابل ذلك من رباط المقدسيين وفلسطينيو الداخل المحتل في باحات الأقصى لدحر المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين