الشرطة تضبط مواد مخدرة وتقبض على ثلاثة مروجين

ضبطت دائرة مكافحة المخدرات بالشرطة، كمية من أشتال وبذور مادة "البانجو"، وحبوب "روتانا" المخدرة، وذلك في ثلاث مهام منفصلة بمحافظات غزة خلال الأيام الماضية.

ووفق بيان لشرطة المكافحة، فقد ضبطت إدارة المكافحة بمحافظة شمال غزة كمية من أشتال وبذور مادة "البانجو" بحوزة أحد المروجين.

وذكر المقدم طلعت المبحوح، مدير دائرة المكافحة بمحافظة الشمال أنه بناءً على معلومات وردت إليها، داهمت قوة من الدائرة، وبإسناد من شرطة التدخل وحفظ النظام، أرضاً زراعية بمنطقة قرية أم النصر شمال القطاع، وتم ضبط 85 شتلة و1000 بذرة "بانجو"، بالإضافة إلى 400 جرام من نفس المادة.

وأضاف، أنه خلال التحقيقات والتحريات، ضبط المشتبه به (ع، ش)، والذي أقر بزراعة أشتال "البانجو" داخل أرضه بهدف تروجيها.

ولفت المبحوح إلى أنه تمت إحالة المشتبه به وملف القضية والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

كما ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة الوسطى كمية من الحبوب المخدرة تُقدر بــ 49 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، خلال مهمتين منفصلتين بمحافظتي الوسطى ورفح.

وذكرت "مكافحة الوسطى" أنه تم ضبط 20 ألف حبة "روتانا" بحوزة أحد المروجين، خلال كمين في رفح جنوبي القطاع، بالتنسيق مع دائرة المكافحة بالمحافظة.

وأفادت أنه تم ضبط أحد المروجين وهو (هـ، ح)، وإحالته وملف القضية والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

فيما ضبطت مكافحة الوسطى 29 ألف حبة "روتانا" بحوزة أحد المروجين خلال كمين لها بالمحافظة، وتم إحالته والمضبوطات وملف القضية إلى النيابة العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين