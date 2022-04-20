إصابة 3 مرابطين بجروح في "الأقصى" جراء اعتداءات قوات الاحتلال

تسببت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأربعاء، باشتعال النيران في نافذة بالمصلي القبلي، بينما أصيب 3 مرابطين بجروح.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع صوب المرابطين في المصلى القبلي، وتسببت إحداها في اشتعال النيران في إحدى النوافذ بعد أن ارتطمت بها، قبل أن يسارع بعض المرابطين إلى إبعادها ومنع توسع النيران.

وتحصنت مجموعة من المرابطين داخل المسجد القبلي لمنع اقتحامه، وحاولوا طوال الوقت الدق على أبواب المسجد ونوافذه، في محاولة لإرباك وإزعاج المستوطنين وجنود الاحتلال المنتشرين داخل باحات المسجد الأقصى.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز داخل المسجد القبلي بالأقصى، لإسكات أصوات الطرق، كما اعتلى أفراد من شرطة الاحتلال سطح المسجد القبلي.

وحاصرت قوات الاحتلال المصلين داخل المصلى القبلي، كما حاصرت النساء داخل مصلى قبة الصخرة، واندلعت مواجهات أصيب على إثرها 3 مواطنين بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط اثنين منهما في اليد والصدر جراء قمع الاحتلال للمرابطين في الأقصى صباح اليوم.

ولليوم الرابع على التوالي، اقتحم مجموعات من المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 1180 مستوطنا اقتحموا المسجد صباح اليوم من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

المصدر / فلسطين أون لاين