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خاطر: الاحتلال يكثف مساعيه لترسيخ التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى

20 ابريل 2022 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
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حذرت الناشطة والمرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" لمى خاطر، من مساعي الاحتلال الإسرائيلي لإقرار التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

وأكدت خاطر في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن تزايد أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى كل يوم، ورفع الاحتلال من وتيرة قمعه للمرابطين، يمهد لإقرار التقسيم الزماني ثم المكاني.

وحذر مختصون في شؤون القدس، من فرض الاحتلال الإسرائيلي وقائع تهويدية جديدة في المسجد الأقصى، مع تواصل الاقتحامات والفعاليات الاستيطانية.

وفي وقت سابق، أكد نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس الشيخ ناجح بكيرات، أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ فعليا في فرض إجراءات التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى.

وشدد بكيرات على أن الاحتلال تجاوز ما يُعرف بـ"الوصاية الأمنية"، ضمن جهوده لفرض ما أسماها "الحالة الإدارية" على المسجد الأقصى، وإنهاء دور دائرة الأوقاف والوصاية الأردنية عليه.

وأشار إلى رغبة الاحتلال في فرض الثقافة اليهودية بكل أشكالها على المسجد الأقصى ومحيطه، في محاولة تتجاوز حتى الوقائع التهويدية على المسجد، محذرا في الوقت ذاته من مغبة استمرار الاحتلال في عدوانه على الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس #لمى خاطر

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