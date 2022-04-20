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بالصور كلية الطب بالإسلامية تكرم (220) طالبًا حافظاً للقرآن الكريم

20 ابريل 2022 . الساعة 13:18 بتوقيت القدس
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جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

 كرمت كلية الطب في الجامعة الإسلامية بغزة، 220 طالبًا وطالبة من الحافظين للقرآن الكريم والمستمعين على جلسة واحدة والمجازين بالسند المتصل ومجتازي دورات الأحكام.

وجرى التكريم في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة مساء أمس، بالتعاون مع دار القرآن الكريم والسنة، ومركز القرآن الكريم بالجامعة، والمنتدى الطبي الفلسطيني – فرع الطلاب ومؤسسة MUSLIM CARE.

وقال عميد كلية الطب د. فضل نعيم: "إن كلية الطب تتصدر مشهدا بهيجا، يمتد به العز والفخر، ويُشع نور ليضيء الأرجاء، بكوكبة من حفظة كتاب الله".

وأضاف في كلمته بالاحتفال: "إن طلبة الطب نجحوا في ابتكار مقاربات دولية تُمكنهم من الوصول إلى أعلى المراتب"، لافتًا إلى "أن ثقافة الطب المسند بالدليل، والحوكمة السريرية، والعلاج التثقيفي، كانت نتائج مشاركة طلبة كلية في مؤتمرات دولية".

وأوضح أن الجامعة تحرص على صياغة شخصية طبيب المستقبل، بحيث تكتمل فيه كل الجوانب النفسية والعلمية والروحانية، وتمكنه من علاج أمراض الأبدان والقلوب، مشيراً إلى أن الكلية تسعى لتأهيل أطبائها، لقيادة مجتمعهم وتقديم الأمانة الصحية السليمة.

وتخلل حفل التكريم الذي كان بعنوان "وحي السماء زاد الأطباء-2" فقرات متعددة، بينها مسابقة اختبار شفوي، إضافة إلى ابتهالات دينية، وفقرات تكريم، ومسابقات متشابهات، وتلاوة آيات من كتاب الله.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الجامعة الإسلامية #القرآن الكريم

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