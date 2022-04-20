زبون جائع يطلق النار على طاهٍ في مطعم بسبب تأخر وجبته

أطلق زبون أثناء زيارته أحد المطاعم في إيطاليا، عدة رصاصات على الطاهي؛ لأنه انتظره لفترة من الوقت حتى ينتهي من إعداد أطباق الكباب التي طلبها.

وأفادت صحيفة "ذا صن" نقلا عن وسائل إعلامية إيطالية، بأن الحادثة وقعت في مطعم "كاسا روستي" الواقع في ساحة سالوتو، بمدينة بيسكارا الإيطالية، حيث كان المشتبه به ويدعى فيديريكو بيكورال، ينتظر على مائدة خارجية لاستلام وجبته.

ودخل بيكورال، البالغ من العمر 29 عاما، إلى المطعم وبدأ في مشادة كلامية مع الطاهي يلفري جوزمان، بعد استلام الأول جزءا من أطباق الكباب شديد الملوحة.

وعلى إثر المشادة أقدم المشتبه به وهو من مدينة مونتيسيلفانو الإيطالية، على أطلاق 4 أعيرة نارية على الطاهي.

وأظهرت مشاهد صادمة التقطتها كاميرا المراقبة في المكان، لحظة إطلاق المشتبه به النار على الطاهي، ويظهر عامل آخر في المطعم مصابا بصدمة ويقف في إحدى الزوايا.

ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الطاهي الضحية جوزمان، وهو أب لطفل، نُقل إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية، ويتماثل للشفاء.

وتحدث الطاهي، وهو من جمهورية الدومينيكان، لوسائل إعلامية محلية، حول محنته المروعة، معبرا عن خشيته الإصابة بعجز في المشي.

وذكر جوزمان، البالغ من العمر 23 عامًا، أن المشتبه به تناول طبقا من الكباب، يوم الحادثة، ثم طلب منه إعداد 10 أطباق أخرى أكثر ملوحة؛ لأن وجبته الأولى التي تناولها لم تكن مالحة.

وتابع جوزمان: "لا أعرف ما الذي أثار غضبه، لقد جاء المطعم في السابق مرتين ليأكل، ولم أكن أعرفه، وعندما أطلق النار نحوي، اعتقدت أنني سأموت، وصليت كثيرا إلى الله".

واعتقلت الشرطة المشتبه به أثناء محاولته الهروب، عند محطة خدمة على أحد الطرق السريعة بمقاطعة بيزارو وأوربينو، شمالي شرق وسط إيطاليا.

وعثرت الشرطة بحوزته على مسدس نصف آلي، يُعتقد أنه استخدمه في حادثة إطلاق النار، حيث لا تزال تحقق في ملابسات الحادثة.

وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن المشتبه به بيكورال، تعرض لحادث سير وهو في سن 19 عاما، مما أدى إلى إصابته بتلف دماغي خطير.

وقال فلورنزو كوليتي محامي المتهم لصحيفة "ال سنترو" الإيطالية، إن موكله يحمل مسدسًا لأنه غالبًا ما كان يتعرض للسخرية بسبب إعاقته.

المصدر / وكالات