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4500 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لدى الاحتلال

20 ابريل 2022 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تشخيص 4583 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لوحظ استمرار التراجع بالحالات الخطيرة ونتائج الفحوصات الموجبة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بأنه تم تسجيل 789 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليل حتى العاشرة صباحا، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 32480 حالة نشطة.

وأظهرت إحصاءات  "صحة" الاحتلال أنه تم تسجيل 4043650 إصابة و10647 حالة وفاة، وذلك منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

ويرقد في مستشفيات الاحتلال 591 مصابا، بينهم 222 بحالة خطيرة و91 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 79 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويواصل المعدل الأسبوعي بإصابات ووفيات كورونا بالتراجع، حيث شخصت 28598 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الأخير بانخفاض بنسبة 36.5% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 128 إصابة خطيرة بتراجع بنسبة 25.6%، فيما أعلن عن 12 حالة وفاة تأثرا بالفيروس بتراجع بنسبة 75.5% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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