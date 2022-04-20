الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية بعمّان

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم الإثنين إن هناك "جهدًا دبلوماسيا مكثفا للحفاظ على التهدئة في القدس والضفة الغربية".

وبين الخصاونة أن "استمرار التصعيد الإسرائيلي خرقا مرفوضا للقانون الدولي".

من جهته أشار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لقوله "استدعينا السفير الإسرائيلي وسنستدعي اليوم القائم بالأعمال لإبلاغه رسالة المملكة الصارمة الواضحة والتي ندين فيها التصرفات الإسرائيلية".

وتابع الصفدي: "سنستضيف الخميس المقبل اجتماعا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس ومقدساتها".

وأضاف: "إذا لم توقف (إسرائيل) هذه الإجراءات اللاشرعية وانتهاكاتها فإنها ستتحمل مسؤولية الانفجار الذي سيأتي".

هذا وجدد المستوطنون اليوم الإثنين اقتحامهم للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين