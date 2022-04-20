مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، قرى وبلدات وسط الضفة الغربية المحتلة، وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، تخللها اندلاع مواجهات.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت نابلس شمال الضفة الغربية، واعتقلت كلاً من: أمير أبو ريالة من مخيم "بلاطة" للاجئين الفلسطينيين شرقي المدينة، وأسامة دويكات، وخالد أبو السعود، من قرية "كفر قليل" جنوبيها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، الأسير المحرر محمد نضال، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في قرية "قبيا" غربي رام الله، فيما اختطفت قوة خاصة من المستعربين (جنود متنكرون بزي مدني) الأسير المحرر علي غيظان، أثناء تواجده في أحد شوارع القرية.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن فادي فايز شحادة عمر (39 عاما)، بعد أن داهمت منزله في شارع "القدس - الخليل".



وفي السياق ذاته؛ اقتحمت قوات الاحتلال قرية "وادي فوكين" وسط إطلاقها قنابل الصوت، واعتلت عددا من أسطح المنازل في منطقة "المطينة" على الشارع الرئيس للمدخل الشرقي لقرية حوسان غربي بيت لحم، واعتدت بالضرب على الشاب محمد كامل زعول.



وتتعرض القرى والمدن الفلسطينية لاقتحامات شبه يومية من قبل جيش الاحتلال، ويتخلل تلك الاقتحامات مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين