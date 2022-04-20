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وزير مصري: لا يمكن لأحد القبول أو السماح بتقسم "الأقصى"

20 ابريل 2022 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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جانب من اقتحام "الأقصى" أمس

أكد وزير الأوقاف في جمهورية مصر العربية، محمد مختار جمعة، على ضرورة قيام كافة المنظمات الأممية والدولية بدورها في الحفاظ على وضع المسجد الأقصى الإسلامي، دفعاً لتأجيج حروب، وصراعات دينية، وصدامات بشرية لا تنتهي".

وشدّد جمعة في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على أنه لا يجوز تقسيم المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى ثالث الحرمين وأولى القبلتين لا زمانيا ولا مكانيا، ولا يملك أحد القول بذلك أو السماح به".

وأضاف: أان سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا المقدسات الدينية يضر بالسلام العالمي، ويمكن أن يعصف به إن لم يتنبه عقلاء العالم ومنظماته الدولية لخطورة غض الطرف عن انتهاك المقدسات الدينية لأي دين، دون تفرقة أو تمييز بين الأديان".

وأمس الثلاثاء اقتحم نحو 650 مستوطنا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته.

وكانت ما تسمى "منظمات الهيكل" دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة يوم (الفصح العبري)، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي ويستمر حتى الخميس.

يُذكر أن جماعات اليمين المتطرف أعلنت عن تنظيم "مسيرة الأعلام"، اليوم الاربعاء، حول أسوار البلدة القديمة وداخل القدس القديمة، الساعة الخامسة عصرا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #وزير مصري

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