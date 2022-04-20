القيادي "نزال" يشيد بتعميم "الأوقاف الكويتية" الدعاء لفلسطين

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمد نزال، بالتعميم الصادر عن وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، والذي "يحث أئمة المساجد بالدعاء لأهل فلسطين".

وقال نزال، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": إن "التعميم الصادر عن جهة رسميًة كويتية، وليست شعبيّة، يستوجب منّا أن نقول لهم، جزاكم الله خيرا".

وحثّ القيادي في "حماس" جميع الدول العربية والإسلامية أن تحذو حذو الكويت.

ودعت وزارة الأوقاف الكويتية، أمس الثلاثاء، أئمة المساجد والمؤذنين، إلى الدعاء لأهل فلسطين في قنوت الوتر بصلاتي التراويح وقيام الليل، خلال شهر رمضان المبارك.

ووجه نزال رسالة إلى من أسماهم "الذين يضنّون على إخوانهم المجاهدين والمرابطين في فلسطين بالدعاء"، قائلا: "الدعاء أحد أسلحة المؤمنين، التي يندب استخدامها في جميع الأحوال عموما، وفي الأزمات والمحن والفتن والحروب خصوصا".

وتابع: "فلسطين تشهد جهادا مستمرا منذ احتلالها، وتشهد عاصمتها القدس والمسجد الأقصى فيها، مواجهات داميّة، وهي تحتاج إلى أن يقدّم أبناء هذه الأمّة الدعم لها بكل ما يستطيعون، وأقّله الدعاء الدائم لهم بالنصر والتوفيق والتسديد".

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المساجد في الكويت بدر العتيبي، في تعميم إداري "إنه لا يخفى عليكم ما يتعرض له إخواننا في أرض فلسطين والمسجد الأقصى من انتهاكات صارخة من قبل الكيان الصهيوني.. لذا يرجى الدعاء لإخواننا في أرض فلسطين في قنوت الوتر من صلاة التراويح والقيام في هذه الليالي المباركة".

المصدر / فلسطين أون لاين