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لليوم الرابع توالياً.. المرابطون بالأقصى يواجهون اقتحامات جنود الاحتلال والمستوطنين

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بالفيديو لليوم الرابع توالياً.. المرابطون بالأقصى يواجهون اقتحامات جنود الاحتلال والمستوطنين

20 ابريل 2022 . الساعة 07:15 بتوقيت القدس
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لليوم الرابع توالياً، يتصدى المرابطون في المسجد الأقصى المبارك اقتحامات شرطة الاحتلال والمستوطنين، رغم القمع الإسرائيلي المتواصل بحقهم.

وصباح اليوم، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع المصلين على مغادرة المسجد الأقصى المبارك تمهيداً لاقتحام المستوطنين، لأداء ما يسمى طقوسهم بـ "عيد الفصح العبري".

واعتلت القوات الخاصة الإسرائيلية سطح مصلى النساء والمسجد القبلي للاعتداء على الشباب المتحصنين في المسجد القبلي وإجبارهم على الخروج منه.

 

 

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقدسيات #حافلات المرابطين

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