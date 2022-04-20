لليوم الرابع توالياً.. المرابطون بالأقصى يواجهون اقتحامات جنود الاحتلال والمستوطنين

لليوم الرابع توالياً، يتصدى المرابطون في المسجد الأقصى المبارك اقتحامات شرطة الاحتلال والمستوطنين، رغم القمع الإسرائيلي المتواصل بحقهم.

وصباح اليوم، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع المصلين على مغادرة المسجد الأقصى المبارك تمهيداً لاقتحام المستوطنين، لأداء ما يسمى طقوسهم بـ "عيد الفصح العبري".

واعتلت القوات الخاصة الإسرائيلية سطح مصلى النساء والمسجد القبلي للاعتداء على الشباب المتحصنين في المسجد القبلي وإجبارهم على الخروج منه.

الان من بداية الاقتحام حسبي الله فيهم الكلاب

💔 pic.twitter.com/YdCgM6YMCb — مسلمة سرور (@saloom_srour) April 20, 2022

شاهد| اللحظات الأولى لاقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي لساحات المسجد الأقصى وتفريغ المصلين والمعتكفين تمهيدًا لاقتحام المستوطنين في رابع أيام عيد الفصح العبري pic.twitter.com/Iz9obUskeI — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 20, 2022

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين