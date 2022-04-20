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محدث بالفيديو والصور لليوم الرابع.. المرابطون يواجهون اقتحامات الأقصى

20 ابريل 2022 . الساعة 07:15 بتوقيت القدس
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لليوم الرابع توالياً، يتصدى المرابطون في المسجد الأقصى المبارك اقتحامات شرطة الاحتلال والمستوطنين، رغم القمع الإسرائيلي المتواصل بحقهم.

وصباح اليوم، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع المصلين على مغادرة المسجد الأقصى المبارك تمهيداً لاقتحام المستوطنين، لأداء ما يسمى طقوسهم بـ "عيد الفصح العبري".

واعتلت القوات الخاصة الإسرائيلية سطح مصلى النساء والمسجد القبلي للاعتداء على الشباب المتحصنين في المسجد القبلي وإجبارهم على الخروج منه.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي على الشبان المحاصرين داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى.

وذكروا بأن قوات الاحتلال حاصرت النساء واعتدت عليهن في صحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى وتحاول إخلاءهن من المكان.

وأوضح عدداً من المرابطين من داخل المسجد الأقصى، بأن تعزيزات جديدة برتب مختلفة من قوات الاحتلال وصلت إلى المسجد الأقصى، إضافة إلى وجود قوات أخرى تعتلي سطح مصلى النساء جنوب المسجد الملاصق للمصلى القبلي.

 

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقدسيات #حافلات المرابطين

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