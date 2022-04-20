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وفاتان بحادث سير ذاتي وسط قطاع غزة

20 ابريل 2022 . الساعة 00:09 بتوقيت القدس
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أعلنت شرطة المرور والنجدة بقطاع غزة، مساء الثلاثاء، عن وفاة مواطنَين جراء حادث سير ذاتي لدراجة نارية جنوب المحافظة الوسطى.

وقالت شرطة المرور في تصريح مقتضب إن الشابّين محمود عبد الله شراب (21 عاماً) وسليم حسام شراب (14 عاماً) توفيا إثر جروح خطيرة أصيبا بها بانقلاب دراجة نارية كانا يستقلانها على شارع صلاح الدين قرب مفترق المطاحن جنوبي المحافظة الوسطى مساء الثلاثاء، بينما أصيب مواطن آخر بجروح طفيفة.

وأوضحت الشرطة أنه تم فتح تحقيق، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حادث سير #وفاة

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