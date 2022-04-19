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"الخارجية اللبنانية" تدين اقتحام المسجد الأقصى

19 ابريل 2022 . الساعة 21:48 بتوقيت القدس
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بقوة السلاح، وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين العزّل.

وقالت "الخارجية اللبنانية" في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إن "استمرار هذا العدوان ليس فقط انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية، وإنما يستهدف أيضًا تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى".

وأوضحت أن الاحتلال يهدف إلى فرض أمر واقع بقوة السلاح ستكون نتائجه خطيرة جدًا على السلم والأمن الدوليين في العالم العربي والإسلامي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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