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بالفيديو "القسام" يعرض مشاهد للتصدي لطائرات الاحتلال

19 ابريل 2022 . الساعة 20:16 بتوقيت القدس
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عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشاهد لتصدي مجاهديها لطيران الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ أرض-جو خلال عدوانه على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

وكانت قد أعلنت كتائب القسام فجر اليوم أنها تصدت لطائرات الاحتلال الإسرائيلي التي أغارت على موقع للمقاومة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.



 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كتائب القسام #قصف #دفاع جوي

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