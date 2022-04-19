"القسام" يعرض مشاهد للتصدي لطائرات الاحتلال

عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشاهد لتصدي مجاهديها لطيران الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ أرض-جو خلال عدوانه على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

وكانت قد أعلنت كتائب القسام فجر اليوم أنها تصدت لطائرات الاحتلال الإسرائيلي التي أغارت على موقع للمقاومة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

مشاهد لتصدي كتائب القسام لطيران الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ أرض-جو خلال عدوانه على قطاع غزة فجر الثلاثاء 2022/04/19م pic.twitter.com/BgaC9JruDi — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 19, 2022







المصدر / فلسطين أون لاين