72 إصابة خلال مواجهات "برقة" شمالي نابلس

أُصيب، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين، بالرصاص المعدني المُغلّف بالمطاط، وأُصيب العشرات بالاختناق، خلال المواجهات التي لا تزال مندلعة بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل قريتَي "برقة" و"بزاريا" شمالي نابلس (شمال الضفة الغربية المحتلة)؛ وذلك لتأمين اقتحام مئات المستوطنين لمستوطنة "حومش" المُخلاة.

وقال لهلال الأحمر الفلسطيني إنّ طواقمه تعاملت اليوم مع 72 إصابة في برقة منها 45 اختناقًا بالغاز.

وأُصيب المصور الصحفي فادي ياسين بالرصاص المعدني في قرية "بزاريا"، والعشرات بحالات اختناق خلال المواجهات المُندلعة عند محيط القرية.

وكانت فعاليات "برقة" الوطنية والشعبية، دعت للتصدي لمسيرة المستوطنين باتجاه أراضي مستوطنة "حومش" المُخلاة، والمُقامة على أراضي القرية شمال غرب نابلس، و"سيلة الظهر" و"الفندقومية" جنوبي جنين.

يُذكر أنّ أكثر من 50 باصًا يقل عشرات المستوطنين، وصل إلى المكان؛ تمهيدًا لمسيرة المستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت منذ ساعات الصباح كافّة مداخل بلدة "برقة" بالسواتر الترابية، في ظلّ دعوات من قبل المستوطنين لمسيرة ضخمة في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مستوطنة "حومش" أُخليت في العام 2005 في إطار خطّة فك الارتباط الإسرائيلية، والتي بموجبها أخلت سلطات الاحتلال أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية، مُقامة على أراضي الفلسطينيين، لعدم وجود أهمية لها بالنسبة للاستيطان الإسرائيلي.

لكن بعد وقت قصير؛ عاد المستوطنون وأقاموا فيها مدرسة دينية، بهدف الضغط على حكومة الاحتلال، للإسراع في إعادة الاستيطان بالمستوطنة.

المصدر / فلسطين أون لاين