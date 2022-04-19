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بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

19 ابريل 2022 . الساعة 14:51 بتوقيت القدس
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء 20 أبريل 2022.

ونوّهت إلى أنّ السفر سيكون للحافلات السابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/18) اضغط هنا. والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/16): اضغط هنا.

ودعت الهيئة للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أيّ مسافر في غير موعده إلى جانب إحضار بطاقة الهوية مع كلّ مسافر.

وطالبت بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2022، لدى مديريّات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وحول ما يتعلق بالتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://eservice.moi.gov.ps

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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