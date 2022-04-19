الكتلة الإسلامية بجامعة الخليل تُنظّم وقفة ضد الاعتقال السياسي

نظّمت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة "حماس" في جامعة الخليل، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية ضد الاعتقال السياسي بحقّ طلبة الجامعة.

وندّد الطلبة المشاركون في الوقفة باعتقال أجهزة أمن السلطة زميلهم الطالب براء غزال مُنسّق الكتلة الإسلامية في الجامعة للمرة الثانية خلال شهر.

واعتقل جهاز المخابرات الطالب غزال فجر يوم 17 الجاري ويواصل اعتقاله لليوم الثالث على التوالي، على خلفية نشاطه النقابي والطلابي في الجامعة.

وخلال الوقفة، طالب المشاركون بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، كما ردّدوا هتافات مؤيّدة للمقاومة ولقائد كتائب القسام محمد ضيف.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية (320) انتهاكًا ارتكبتها أجهزة أمن السلطة بحقّ المواطنين خلال شهر مارس الماضي.

وشملت الانتهاكات بحسب تقرير للجنة: (62) حالة اعتقال، (47) حالة استدعاء، (36) حالة اعتداء وضرب، (22) عمليات مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (36) حالة قمع حريات، (4) حالات تمّ فيها مصادرة ممتلكات، (18) حالة محاكمات تعسُّفية، فضلًا عن (95) حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين