لواء عسكري: صاروخ "ستريلا" حمل رسالة سياسية وعسكرية قوية للاحتلال

غزة/ يحيى اليعقوبي:

قال اللواء العسكري المتقاعد واصف عريقات، إنّ الصاروخ الذي أطلقته كتائب القسام في قطاع غزة من نوع "أرض – جو " على الطيران الحربي الإسرائيلي، حمل رسالة سياسية وعسكرية قوية للاحتلال الإسرائيلي.

وحول فحوى الرسالة أشار عريقات لـ "فلسطين أون لاين"، مفادها أنّ هناك قرارًا بأن لا تبقى طائرات الاحتلال تجوب أجواء غزة كما كان في السابق، باعتبار أنّ من يملك صاروخًا واحدًا قد يملك المئات منه، مشيرًا، إلى أنّ الاحتلال يُدرك ويُراقب تطوّر معدات وسلاح المقاومة فقبل ذلك استخدمت المقاومة صاروخ "كورنيت" المُضاد للدروع، واليوم تستخدم صاروخ "ستريلا" الروسي المُضاد للطائرات.

وتابع، بأنّ دولة الاحتلال دائمًا تعتمد على تفوّقها الجوي، وإذا ما حدث خلل في هذا التفوق، فذلك سيُقلق (إسرائيل) كونها احتلّت فلسطين تحت قوة السلاح الذي بدأ يتآكل أمام تطور المقاومة، مُؤكّدًا أنّ الحصول على أسلحة حديثة مثل "ستريلا" وغيرها هو أكثر ما يُقلق الاحتلال ويُزعجه.

ولفت، إلى أنّ صاروخ "ستريلا" قد يكون متواضعًا أمام التفوق الجوي للاحتلال من ناحية امتلاكها طائرات متطورة كـ F35 والتي تُصيب أهدافها على بعد عشرات الكيلو مترات، مُستدركًا، "لكنّ أهميّته تكمن أنّ هناك طائرات تحتاج أن تكون على علُوٍّ منخفض لتنفيذ مهمات ومناورات معينة، وهذا الصاروخ يحدُّ من حركتها ومناورتها".

وأكد أنّ الصاروخ يؤثر على معنويات الطيارين الإسرائيليين الذين اعتادوا أن يسرحوا ويمرحوا في أجواء غزة دون أن يكون هناك خشية وحذرًا أو خوفًا، "الآن لا يستطيع الطيار الإسرائيلي التصرف كما كان في الماضي، لأنّ هناك مجهولًا لم يُعلن بعد يتمثّل بوجود أسلحة متطورة أكثر تُخفيها المقاومة".

عن توقيت استخدام السلاح، قال، عريقات إنّ السلاح يُستخدم حسب الحاجة إليه، ومن اتخذ القرار واضح أنه سيتبعه قرارات واستعدادات أخرى من ناحية استهداف طائرات الاحتلال.

من جانب آخر، تثبت المقاومة، وفقًا للخبير العسكري، أنها لا تعدم الوسيلة رغم الحصار الشديد على وسائل الإمداد وأن لديها أساليبها في الحصول على السلاح.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت فجر اليوم الثلاثاء، أنّ دفاعاتها الجوية تصدّت للطيران الحربي الإسرائيلي المُعادي في سماء قطاع غزة، بصواريخ أرض-جو.

وقال مصدر في المقاومة لقناة الميادين، إنّ الصاروخ الذي استهدف طائرات الاحتلال المُغيرة، من طراز "ستريلا" الروسي.

وصاروخ "ستريلا" هو نظام دفاع جوي صاروخي محمول على الكتف من نوع أرض – جو قصير المدى يعمل على التوجيه الحراري للصاروخ.