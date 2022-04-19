4 آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لدى الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حوالي 4283 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد إجراء 48,072 فحصًا مخبريًّا، بنسبة إيجابية بلغ حوالي 9%.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أنّ عدد الحالات المرضية النشطة يقترب من 32200. وبلغ عدد الحالات الخطيرة 216 ويخضع من بينهم 75 مريضًا لأجهزة تنفس صناعي.

وقالت: إنّ" 21,253 شخصًا يخضعون للحجر الصحي، وتم تسجيل 10,647 حالة وفاة منذ بدء انتشار الفيروس".

وهذه مُعطيات عدد متلقي اللقاحات: "796,250 تلقّوا الجرعة الرابعة، 4,484,509 تلقّوا الجرعة الثالثة، 6,133,290 تلقّوا الجرعة الثانية، 6,705,582 تلقّوا الجرعة الأولى".

المصدر / فلسطين أون لاين