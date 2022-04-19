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4 آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لدى الاحتلال

19 ابريل 2022 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حوالي 4283 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد إجراء 48,072 فحصًا مخبريًّا، بنسبة إيجابية بلغ حوالي 9%.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أنّ عدد الحالات المرضية النشطة يقترب من 32200. وبلغ عدد الحالات الخطيرة 216 ويخضع من بينهم 75 مريضًا لأجهزة تنفس صناعي.

وقالت: إنّ" 21,253 شخصًا يخضعون للحجر الصحي، وتم تسجيل 10,647 حالة وفاة منذ بدء انتشار الفيروس".

وهذه مُعطيات عدد متلقي اللقاحات: "796,250 تلقّوا الجرعة الرابعة، 4,484,509 تلقّوا الجرعة الثالثة، 6,133,290 تلقّوا الجرعة الثانية، 6,705,582 تلقّوا الجرعة الأولى".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #فيروس كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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