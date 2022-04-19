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تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة الخميس والجمعة المقبلين

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تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة الخميس والجمعة المقبلين

19 ابريل 2022 . الساعة 13:16 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، اليوم الثلاثاء، عن تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الخميس والجمعة المقبلين.

وقالت في بيان مقتضب عبر صفحتها الإلكترونية: إن "معبر الكرامة يعمل خلال يومي الخميس والجمعة 21 و22 من الشهر الجاري، من الساعة الثامنة صباحا، ولغاية الثانية عشرة ظهرا، وذلك بسبب الأعياد اليهودية".

وشددت على "ضرورة التزام المسافرين بكافة إجراءات السلامة العامة، حفاظا على صحتهم، وللوقاية من فيروس "كورونا"، وترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر لتجنب الازدحام".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#معبر الكرامة #ساعات العمل

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