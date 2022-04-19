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إعلام الاحتلال يسلط الضوء على تغطية صحيفة فلسطين لأحداث "الأقصى"

19 ابريل 2022 . الساعة 12:52 بتوقيت القدس
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سلطّ إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مؤخراً، الضوء على صحيفة فلسطين، ومتابعتها الإخبارية  لاعتداءات الاحتلال على المرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

واتهمت صحيفة "مكور ريشون" العبرية وسائل إعلام فلسطينية "بتعمد تزييف الحقائق والتحريض على الاحتلال حول الأحداث الأخيرة في الأقصى".

وقالت الصحيفة: "إن نظرة واحدة للصحافة الفلسطينية لوحدها تكفي لتعرف مدى تحريف ما يجري في الأقصى"، على حد زعمها.

واستدلت الصحيفة بعنوان عريض (مانشيت) في صحيفة فلسطين والذي جاء على النحو التالي "الاحتلال يحول باحات الأقصى لساحة حرب". 

وذكرت الصحيفة أن "محطات التواصل الاجتماعي تضج بالتحريض على الكيان وأنه من الصعب إصلاح الضرر الذي يلحق بالكيان جراء هكذا تحريض وتحريف للوقائع، وأن الكيان ينجر إعلامياً للرد على الاتهامات ويهمل تقديم روايته السريعة للأحداث".

 

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المصدر / فلسطين اون لاين
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#صحيفة فلسطين #المسجد الأقصى #الاحتلال الإسرائيلي

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