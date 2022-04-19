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بكيرات: الاحتلال بدأ فعلياً بفرض إجراء التقسيم على المسجد الأقصى

19 ابريل 2022 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكد الشيخ ناجح بكيرات، نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ فعليًّا في فرض إجراءات التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى.

وشدد بكيرات على أن الاحتلال تجاوز ما يُعرف بـ"الوصاية الأمنية"، ضمن جهوده لفرض ما أسماها "الحالة الإدارية" على المسجد الأقصى، وإنهاء دور دائرة الأوقاف والوصاية الأردنية عليه.

وأشار إلى رغبة الاحتلال في فرض الثقافة اليهودية بكل أشكالها على المسجد الأقصى ومحيطه، في محاولة تتجاوز حتى الوقائع التهويدية على المسجد، محذراً في الوقت ذاته، من مغبة استمرار الاحتلال في عدوانه على الأقصى.

كما حذر الشيخ بكيرات من مآلات عدوان الاحتلال على الأقصى وآثاره تجاه الوضع العام في القدس، مطالبا بتحرك دولي عاجل للجم الاحتلال، ووضع حدٍّ لانتهاكاته المتصاعدة.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك منذ ثلاثة أيام اقتحامات للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال، خلال ما يعرف بـ"عيد الفصح"، ويتصدى المعتكفون بالأقصى لهذه الاقتحامات ويشوشون مسارها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #اقتحامات الاحتلال #ناجح بكيرات

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