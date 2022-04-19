الشيخ رائد صلاح يزور "الأقصى" للمرة الثانية

وصل الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، صباح اليوم الثلاثاء، إلى المسجد الأقصى المبارك.

وأجرى "شيخ الأقصى" جولة في باحات "الأقصى" وعقد اجتماعا مع عدد من المرابطين ومسؤولي اللجان والمشرفين على إدارة شؤون المسجد المبارك، فيما تجمع عشرات المرابطين لاستقباله والترحيب به داخل المسجد.

وهذه هي المرة الثانية التي يتمكن فيها الشيخ صلاح من دخول المسجد "الأقصى" بعد أكثر من 15 عامًا من الإبعاد القسري عن المسجد.

وفي 13 ديسمبر/كانون أول الماضي، أفرجت سلطات الاحتلال عن الشيخ صلاح، بعد قضائه مدة حكمه في السجن لمدة 17 شهرًا، بتهمة "التحريض".

وطيلة 15 عاما مضت، لم يدخل الشيخ صلاح المسجد الأقصى، تخللها قضاؤه فترات في سجون الاحتلال وفرض الإقامة الجبرية عليه ومنعه من دخول القدس.

وتأتي هذه الزيارة مع تواصل الدعوات المقدسية، للاستمرار في الحشد والرباط بالمسجد الأقصى، للتصدي لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي واقتحامات المستوطنين المتكررة خلال شهر رمضان المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين