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أوكرانيا: مقتل 20 ألفا و800 جندي روسي

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أوكرانيا: مقتل 20 ألفا و800 جندي روسي

19 ابريل 2022 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، الثلاثاء، خسارة روسيا 20 ألفا و800 جندي منذ بدء الهجوم العسكري عليها أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وذكرت هيئة الأركان في بيان أنه تم قتل 20 ألفا و800 جندي روسي، وتدمير 169 طائرة، و150 مروحية، و802 دبابة، وألفين و63 عربة مدرعة، و386 مدفع و132 راجمة صواريخ، و67 نظام دفاع جوي، في الفترة بين 24 فبراير و19 أبريل/ نيسان 2022.

كما خسرت روسيا، 1495 مركبة، و8 سفن، وزورقا سريعا، و76 صهريج وقود، و158 طائرة بدون طيار، وفق البيان.

وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن جيشها خسر 1351 جنديا في أوكرانيا.

المصدر / وكالات
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#روسيا #أوكرانيا #الحرب الروسية

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