"القسام" تنجح مجدداً بمفاجأة الاحتلال وتجدد الوعد للأقصى بالمحافظة على معادلة الردع

نجحت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بمفاجأة الاحتلال الإسرائيلي عبر استخدام سلاح جديد - لأول مرة- وهو صاروخ أرض جو من طراز ستريلا 2 الروسي.

وبحسب المراقبين للشأن الفلسطيني، فإن ظهور هذا النوع من الصواريخ وامتلاك المقاومة الفلسطينية له، يعني أن طائرات الاحتلال باتت على مرمى نيران المقاومة، ومحصلة ذلك تعني أن المجال الجوي الذي يتفاخر به الاحتلال في حروبه مع العرب والفلسطينيين على مدار سنوات النكبة لم يعد له قيمة.

وعدّوا اسقاط المجال الجوي - المنخفض- من حسابات جيش الاحتلال يعني التقدم خطوة أخرى للأمام في معركة المقاومة مع الاحتلال، وهذا من شأنه أن يثير قلق وغضب المستويات (الأمنية) لدى الاحتلال، والتي لا تزال "القسام" يوما بعد يوم تعري أسطورة "جيش الذي لا يقهر".

وصواريخ "ستريلا2" يعني اسمها "السهم" وهو نظام صاروخي روسي (أرض-جو) خفيف الوزن محمول على الكتف، مصمم لاستهداف الطائرات والمروحيات على ارتفاعات منخفضة، مع توجيه سلبي بالأشعة تحت الحمراء ورأس حربي شديد الانفجار، ولا تزال صواريخ ستريلا ومتغيراتها في الخدمة في العديد من البلدان، وشهدت استخدامًا واسع النطاق في كل صراع إقليمي تقريبًا منذ عام 1972.

ومن الجدير ذكره، أن "القسام" استخدمت مطلع العام الجاري 2022، نوع آخر من الصواريخ، تدعى "سام" وهي صواريخ ورسية أيضاً محمولة على الكتف مضادة للطائرات تستخدمها العديد من الدول حول العالم منذ إنتاجها في الاتحاد السوفيتي عام 1968، لكنها لا تمتك القدرة على التوجيه بالأشعة تحت الحمراء مثلا "ستريلا 2".

المصدر / فلسطين أون لاين