على خلفية "الأقصى".. مواجهات بالداخل المحتل تخلّلها اعتقالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين فلسطينيين من مدينة الطيبة في المثلث الجنوبي -وسط فلسطين المحتلة عام 1948- خلال مواجهات اندلعت في المدينة احتجاجًا على اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.



وأفادت مصادر محلية، بأنّ مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب تنظيم وقفة تضامنية مع المسجد الأقصى، حيث أغلق الشبان أحد الشوارع الرئيسية عند جسر الطيبة، وأشعلوا النار بإطارات المركبات، ورفعوا العلم الفلسطيني.



وأعلنت قوات الاحتلال اعتقال اثنين منهم، أحدهما فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، حيث تم اعتقاله وهو يرتدي قناعًا ملفوفًا بعلم "حماس" والعلم الفلسطيني، مشيرة إلى أنه سيقدم لمحكمة تابعة للاحتلال في مستوطنة "كفار سابا" لتمديد اعتقاله.



وشهدت العديد من المدن والبلدات الفلسطينية في الداخل وقفات احتجاجية ضد الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، تخلّلها مواجهات مع شرطة الاحتلال واعتقالات.



وفي أيار/مايو الماضي، اندلعت مواجهات واسعة بين قوات الاحتلال وفلسطينيي الداخل، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، تخلّلها اعتقال أكثر من ألف مواطن فلسطيني.



وتخشى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من أن تؤدّي حالة التوتر في المسجد الأقصى، إلى اندلاع موجة احتجاجات مماثلة في الأراضي المحتلة عام 1948.

المصدر / فلسطين أون لاين