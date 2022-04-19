كيف تدير نفقاتك خلال شهر رمضان؟

لندن/ فلسطين:

يمكن أن يشهد شهر رمضان خروج نفقاتك عن السيطرة، ولكن بالقليل من الانضباط وبعض التخطيط المسبق الذكي يمكنك المحافظة على خطة إنفاقك على المسار الصحيح، والتفرغ للعبادة خلال الشهر الفضيل.

وعلى الرغم من أن شهر رمضان قد بدأ بالفعل، ولكن لم يفت الأوان بعد لبناء عادات مالية صحية، والبناء عليها كفرصة لاكتساب مهارات التخطيط المالي من أجل الاستثمار على المدى الطويل.

وهذه بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التخطيط لأموالك في رمضان، لتفادي إحداث فجوة في ميزانيتك لهذا الشهر:

ضع خطة إنفاق والتزم بها

تتضمن الخطة (1) إعداد الميزانية، (2) تسجيل النفقات اليومية، (3) التحقق فيما إذا كان إنفاقك يتماشى مع ميزانيتك المحددة مسبقًا. لذا لا تضغط على نفسك إذا تجاوزت الميزانية، ولكن بدلاً من ذلك حافظ على التزامك بخطتك في اليوم التالي.

حدد عدد وجبات الإفطار التي ستستضيفها

اكتب عدد وجبات الإفطار التي ستستضيفها في منزلك خلال رمضان، حتى تتمكن من إعداد ميزانية لكل منها.

الحد من وجبات الإفطار خارج المنزل

عند اتخاذ قرار الإفطار خارج المنزل، يفضل ألا يكون المطعم في مركز تجاري، لأن مجرد الذهاب في جولة داخل المركز يمكن أن يورطك بنفقات إضافية غير مدرجة في الميزانية.

قم بإعداد قائمة تسوّق أسبوعية

أكتب قائمة أسبوعية للأكلات التي سيتم تحضيرها خلال الأسبوع، ومن ثم كتابة الاحتياجات التي تود إحضارها من السوق، بحيث يمكنك شراء ما تحتاجه بشكل منظم، فالذهاب إلى التسوق دون وجود قائمة يمكن أن يؤدي إلى مشتريات قد لا تلزمك أو فائضة عن حاجتك، فتتلف وتضطر لرميها بعد فسادها أو انتهاء صلاحيتها.

لا تتسوق وأنت جائع/ صائم

وفقا لنتائج عدد من الدراسات، فإن التسوق وأنت جائع سيجعلك تميل إلى شراء كمية هائلة من الأشياء التي لا تحتاجها في نهاية المطاف.

تفادى أوقات الذروة واللحظات الأخيرة

لا تشتري في أوقات الذروة، كالليلة الأخيرة من رمضان وأيام الجمعة، لأن الأسعار حينها غالبا ما تكون مرتفعة جدا وجنونية. كما أن التسوق في اللحظة الأخيرة قد تدفع فيه المزيد من المال مقابل الحصول على شيء ما بسرعة، مما قد يؤدي إلى زيادة نفقاتك بشكل كبير.