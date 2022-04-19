انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من باحات المسجد الأقصى اليوم، الثلاثاء، وجرى إعادة فتح المصلى القبلي، وبدء أعمال التنظيف عقب انسحاب قوات الاحتلال والمستوطنين.

وكان قد اقتحم مستوطنون ساحة المسجد الأقصى وسط حراسة مُشدّدة من شرطة الاحتلال، عملت على تأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين تلبية لدعوات أطلقتها منظمات “الهيكل المزعوم” بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

واستمرّ الاقتحام نحو ثلاث ساعات ونصف قبل أن ينسحب المستوطنون وقوات الاحتلال من المسجد.

شاهد | لحظة انسحاب قوات الاحتلال من المسجد الأقصى قبل قليل pic.twitter.com/sHOojkOldW — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 19, 2022

شاهد | فتح المصلى القبلي بالمسجد الأقصى وبدء أعمال التنظيف عقب انسحاب قوات الاحتلال والمستوطنين pic.twitter.com/OudRAMAhWJ — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 19, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين