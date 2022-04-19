فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المرور بغزة: إصابتان بـ5 حوادث سير خلال 24 ساعة

الأسيران عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

التنمية بغزة: صرف مساعدة مالية لأهالي شهداء "عدوان 2014"

حصيلة اليوم.. 622 مستوطنًا يقتحمون "الأقصى" بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون يواصلون تجريف منطقة الفارسية بالأغوار

كيف تدير نفقاتك خلال شهر رمضان؟

على خلفية "الأقصى".. مواجهات بالداخل المحتل تخلّلها اعتقالات

سلطة الأراضي نؤكد عزمها حل قضية العشوائيات في غزة

تأثير غير متوقع.. ماذا يحدث لكبد الصائم في رمضان؟

مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

إعلان تيك توك داخلي

بالفيديو والصور انسحاب قوات الاحتلال والمستوطنين من باحات "الأقصى"

19 ابريل 2022 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من باحات المسجد الأقصى اليوم، الثلاثاء، وجرى إعادة فتح المصلى القبلي، وبدء أعمال التنظيف عقب انسحاب قوات الاحتلال والمستوطنين.

وكان قد اقتحم مستوطنون ساحة المسجد الأقصى وسط حراسة مُشدّدة من شرطة الاحتلال، عملت على تأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين تلبية لدعوات أطلقتها منظمات “الهيكل المزعوم” بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

واستمرّ الاقتحام نحو ثلاث ساعات ونصف قبل أن ينسحب المستوطنون وقوات الاحتلال من المسجد.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#المسجد الأقصى #مستوطنون #عيد الفصح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة