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"سيبقى إسلاميًا خالصًا"

"حماس": الأقصى سيبقى إسلاميًّا خالصًا ولن يكون للمحتل الغاصب مكان فيه

19 ابريل 2022 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية " حماس"  أنَّ المسجد الأقصى المبارك، كان وسيبقى إسلاميًّا خالصًا، ولن يكون للمحتل الغاصب مكان فيه، وستتحطّم أحلامه على صخرة صمود ورباط شعبنا المتجذّر في هذه الأرض المباركة. 

وقالت حركة "حماس" في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إنّ شعبنا يؤكّد كلّ يوم على أنّه خطّ الدّفاع الأوّل عن ثالث الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين الأولى، برباطه وصموده وتضحياته، مُسطّرًا بذلك ملحمة بطولية ستُفشل مخططات الاحتلال الساعية لفرض التقسيم الزماني والمكاني، عبر تكرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلّين الآمنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #حماس #قوات الاحتلال

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