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مستوطنون يواصلون تجريف منطقة الفارسية بالأغوار

19 ابريل 2022 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

يواصل مستوطنون، منذ أمس، أعمال تجريف في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن المستوطنين يعملون منذ أمس على تجريف أراضٍ في منطقة احمير التابعة لخربة الفارسية، وذلك تمهيدا لوضع كرفانات في المنطقة التي أقاموا عليها بؤرة استيطانية قبل حوالي عام.

يُذكر أن المستوطنين يصعدون من أعمالهم فيما يتعلق بإنشاء بؤر استيطانية جديدة أو توسيع بؤر قائمة في مناطق الأغوار الشمالية، حيث عملوا منذ مطلع الشهر الجاري على إقامة مرافق في منطقة سهل موفية، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

ويقطن في منطقة الأغوار نحو 10 آلاف فلسطيني، يعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة.

وتسيطر سلطات الاحتلال على أكثر من 80 % من منطقة الأغوار وتقيم فيها 21 مستوطنة، وتعتبرها محمية أمنية واقتصادية، وتسعى إلى الاحتفاظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي "حل نهائي" مع السلطة الفلسطينية.

لكن الفلسطينيين يشددون على أنهم "لن يبنوا دولتهم المستقلة دون الأغوار التي تشكل نحو 30 % من مساحة الضفة وأغناها بالموارد الطبيعية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنون #الأغوار #منطقة الفارسية #توسيع بؤر

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