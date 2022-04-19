"هنية" يهاتف وزير الشؤون الخارجية في نيجيريا

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية جيفري اونيما، مستعرضًا الأحداث الجارية في المسجد الأقصى منذ أيام، ومحاولات المستوطنين إدخال وذبح القرابين داخل المسجد.

وبحسب بيان صحفي نشرته الحركة اليوم الثلاثاء، فإن رئيسها عبر عن شكره لدور نيجيريا الإيجابي في محاولتها تعليق صفة الاحتلال كمراقب في الاتحاد الإفريقي، داعيًا إياها إلى مزيد من الضغط من أجل شطب العضوية بالكامل، وإحباط الاختراق الإسرائيلي في القارة الذي يستهدف ثرواتها واستقرارها وأمنها.

وأكد هنية حرص حركته على دور نيجيريا المركزي في القارة الإفريقية وقضايا المنطقة، ومعربًا عن تطلعاته لدور أكبر لنيجيريا لمكانتها ودورها، راجيًا الله أن يحفظها من التوتر، وينعم عليها بالأمن والاستقرار.

من جانبه أعرب الوزير النيجيري عن تقديره وشكره للاتصال، مشددًا على موقف نيجيريا الواضح بأن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، لافتًا إلى أن جرائم الاحتلال في فلسطين تعزز موقف نيجيريا الرافض للاحتلال ووجوده في الاتحاد الإفريقي بصفة المراقب.

وقال "نؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني وعودته لأراضيه عام 48"، معربًا عن رفضه المخطط الإسرائيلي القاضي بضم الأراضي الفلسطينية، ومؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيدرس الإدانة الشديدة لجرائم الاحتلال في الأقصى مع الحكومة النيجيرية.

وعبّر عن تعاطف نيجيريا وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، واستمرارها في المناداة في المحافل الدولية كافة بضرورة احترام حقوق الإنسان في فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين